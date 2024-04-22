Kız Kulesi ziyaretçilere bir hafta kapatılacak

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca adada gerçekleştirilecek kontrol çalışmaları nedeniyle Kız Kulesi'nin bir hafta kapatılacağını açıkladı.

Kız Kulesi ziyaretçilere bir hafta kapatılacak

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Kız Kulesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca adada gerçekleştirilecek kontrol çalışmalarının yapılabilmesi için 24-30 Nisan 2024 tarihleri arasında bir hafta süreyle ziyarete kapalı olacaktır” denildi.

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