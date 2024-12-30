Şanlıurfa'da Feci Kaza! Çöp Kamyonu Çarpan 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa’da Eyyüpkent Mahallesi'nde çöp toplayan kamyonun altında kalarak ağır yaralan 7 yaşındaki Kemal Hüseyin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Şanlıurfa'da Feci Kaza! Çöp Kamyonu Çarpan 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa’da Eyyüpkent Mahallesi'nde öğle saatlerinde Eyyübiye Belediyesi’ne ait çöp kamyonu, 7 yaşındaki Suriye uyruklu Kemal Hüseyin’e çarptı.

Şanlıurfa'da Feci Kaza! Çöp Kamyonu Çarpan 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Resim : 1

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Feci kazanın ardından kamyonun altında kalan çocuk ağır yaralandı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi sonrasında sağlık ekipleri mahalleye geldi.

Şanlıurfa'da Feci Kaza! Çöp Kamyonu Çarpan 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Resim : 2

Yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 7 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti. Kamyon şoförünün gözaltına alındığı kazaya ilişkin inceleme devam ederken, küçük çocuğun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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