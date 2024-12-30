Şanlıurfa'da Feci Kaza! Çöp Kamyonu Çarpan 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa’da Eyyüpkent Mahallesi'nde çöp toplayan kamyonun altında kalarak ağır yaralan 7 yaşındaki Kemal Hüseyin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Şanlıurfa’da Eyyüpkent Mahallesi'nde öğle saatlerinde Eyyübiye Belediyesi’ne ait çöp kamyonu, 7 yaşındaki Suriye uyruklu Kemal Hüseyin’e çarptı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Feci kazanın ardından kamyonun altında kalan çocuk ağır yaralandı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi sonrasında sağlık ekipleri mahalleye geldi.
Yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 7 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti. Kamyon şoförünün gözaltına alındığı kazaya ilişkin inceleme devam ederken, küçük çocuğun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: DHA
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