Şanlıurfa'da 137 çalıntı motosiklet yakalandı

Şanlıurfa'da polis ekiplerince yapılan denetimlerde 137 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

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Şanlıurfa'da 137 çalıntı motosiklet yakalandı

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalıntı motosikletlerin ele geçirilmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik, Viranşehir, Siverek ve Suruç ilçelerinde denetimler yapıldı.

Son 4 günde yapılan uygulamalarda 137 çalıntı ve 4 hacizli motosiklet ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Denetimlerde 85 şüpheliye adli işlem yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı yakalandı.

Kaynak: AA

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