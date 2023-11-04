Dışişleri Bakanlığı’ndan Pakistan’a başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’ın güneydoğusundaki Belucistan Eyaleti’nde meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden 14 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, “Pakistan’ın güneydoğusundaki Belucistan Eyaleti’nin Gwadar şehrinde 3 Kasım 2023 tarihinde meydana gelen terör saldırısında 14 askerin şehit olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını kınıyor; şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Terörizmle ortak mücadelemizde dost ve kardeş Pakistan Hükümeti'yle ve halkıyla dayanışmamızı bu vesileyle bir kez daha vurguluyoruz” denildi.