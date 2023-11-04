Bakan Yerlikaya yeni operasyonu duyurdu: 216 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Sahteciliğin Önlenmesine Yönelik 81 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen "Çengel" Operasyonunda 216 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Kaçak ve sahte alkollü içki ticaretinin engellenmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 81 il Emniyet Müdürlüklerince "Çengel Operasyonu" gerçekleştirildi.

Bu operasyonlarda, 30.126 litre etil alkol, 15.300 litre kaçak sahte alkollü içki, 3.132 şişe kaçak sahte alkollü içki, 1.497 adet boş şişe, 2.364 adet bandrol, 2.658 adet alkol aroması, 2.134 adet etiket ele geçirildi.

25 adet yasadışı "Kaçak ve Sahte Alkollü İçki İmalathanesi" tespit edildi.

Operasyona Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimleri de katıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede yaklaşık 43 Milyon TL’lik vergi kaybının önüne geçildi.

ALKOLLÜ İÇKİ KAÇAKÇILIĞI VE SAHTECİLİĞİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK 8⃣1⃣ İLDE EŞ ZAMANLI OLARAK DÜZENLENEN "ÇENGEL" OPERASYONUNDA 2⃣1⃣6⃣ ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI ❗️



Milletimizin can güvenliği ve sağlığını tehdit eden aynı zamanda ülkemizin büyük miktarda vergi kaybına uğramasına… pic.twitter.com/Q5UvjRYOwL — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 4, 2023

Kaynak: İHA