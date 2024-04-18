Samsun'da istilacı kahverengi kokarca tehlikesi: 'Gördüğün yerde yok et'

Samsun'da kahverengi kokarca istilasına karşı harekete geçen yetkililer, "Kahverengi Kokarca Eylem Planı" çerçevesinde 250 adet özel tuzak dağıttı.

Ekosistemi ve biyolojik çeşitliliği tehdit eden kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri harekete geçti. Karadeniz Bölgesi'nin önemli bir tarım cenneti olan Samsun'da bu mücadele büyük önem taşıyor.

FARKINDALIK ARTIRILACAK

Büyükşehir Belediyesi, "Kahverengi Kokarca Eylem Planı" kapsamında afişler, billboardlar ve 15 bin adet el broşürü bastırarak "Gördüğün Yerde Yok Et" sloganıyla farkındalık çalışmaları yürütüyor.

KAPSAMLI MÜCADELE

Samsun'un 17 ilçesinde 2 bin 250 adet afiş asılarak ve ilgili kurumlarla iş birliği yapılarak eğitim ve yayım çalışmaları gerçekleştirildi. Tarım alanlarında kahverengi kokarcayı izlemek ve yakalamak için 250 adet feromon ve yakalama tuzağı da dağıtıldı. 100 tuzak Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'ne, 150 tuzak ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.

MÜCADELE FAALİYETLERİ ARTIRILACAK

13 fındık ilçesinde 130 mahallede kahverengi kokarcanın aktif döneminde izleme faaliyetleri yürütülecek. Bu sayede zararlının yoğun olduğu alanlar belirlenerek mücadele eşiğine ulaşılması sağlanacak.

AMAÇ KAHVERENKLİ KOKARCAYI KONTROL ALTINA ALMAK

Samsun'da bu kapsamlı mücadele ile kahverengi kokarcanın popülasyonunun kontrol altına alınması ve tarımsal üretime olan zararının önlenmesi hedefleniyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Kemal Uzun, yaptığı açıklamada: "Kahverengi kokarca, son yıllarda ilimizde önemli bir zarara yol açıyor. Bu zararlının popülasyonunu kontrol altına almak ve tarımsal üretimimize zarar vermesini engellemek için 'Kahverengi Kokarca Eylem Planı' hazırladık. Bu plan kapsamında 250 adet özel tuzak dağıttık ve 17 ilçemizde izleme çalışmaları yürüteceğiz. Bu mücadelede tüm vatandaşlarımızdan da destek bekliyoruz." dedi.