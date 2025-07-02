Samsun'da IŞİD Operasyonu, 1 Gözaltı

Samsun'da IŞİD'e yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

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Samsun'da IŞİD Operasyonu, 1 Gözaltı
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Samsun'da terör örgütü IŞİD'e yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonunda yabancı uyruklu bir kişinin yakalandığı bildirildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesinde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma, Irak'ta bulunduğu dönemde IŞİD terör örgütü içinde yer aldığı iddia edilen O.H.T.T.'yi (51) gözaltına aldı.

O.H.T.T., jandarmadaki sorgusunun ardından İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma TEM Şube ekipleri tarafından "IŞİD silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.H.T.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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