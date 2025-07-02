Bursa'da Apartman Yangını Panik Yarattı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Akhisar Mahallesi Ertunç Sokakta bulunan apartmanın yanındaki odunlukta yangın meydana geldi.

YARIM SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Alevler park halindeki elektrikli motosiklete ve 34 DY 059 plakalı kamyonete sıçradı. Yangın o sırada apartmana da sıçradı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yarım saatte söndürdüler.

Yangın sonucu apartmanın yalıtımlı duvarı, park halindeki elektrikli motosiklet ile 34 DY 059 plakalı kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA