Bursa'da Apartman Yangını Panik Yarattı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde odunlukta çıkan yangın apartmana ve araçlara sıçradı. Yangın sonucu apartmanın duvarı, odunluk ve 2 araç hasar gördü.

Son Güncelleme:
Bursa'da Apartman Yangını Panik Yarattı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Akhisar Mahallesi Ertunç Sokakta bulunan apartmanın yanındaki odunlukta yangın meydana geldi.

YARIM SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Alevler park halindeki elektrikli motosiklete ve 34 DY 059 plakalı kamyonete sıçradı. Yangın o sırada apartmana da sıçradı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yarım saatte söndürdüler.

Yangın sonucu apartmanın yalıtımlı duvarı, park halindeki elektrikli motosiklet ile 34 DY 059 plakalı kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Sıcaklarla Savaşta Tehlikeli Yöntem: Uzmanlar 'Aman Uzak Durun' Diyerek Uyardı Sıcaklarla Savaşta Tehlikeli Yöntem: Uzmanlar 'Aman Uzak Durun' Diyerek Uyardı
Sultanbeyli’de Kamyonet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı! 2 Kişi Yaralandı Sultanbeyli’de Kamyonet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı! 2 Kişi Yaralandı
Bugün Hangi Burç Şansı Yakalayacak? Bugün Hangi Burç Şansı Yakalayacak?
Sakarya’da Alarm! Kirli Dere Tehlike Saçıyor Sakarya’da Alarm! Kirli Dere Tehlike Saçıyor
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş 'Perşembe Başlıyor' Diyerek Uyardı: Gram Altında Depreme Hazır Olun Uzman İsim Tarih Verdi, Gramda Depreme Hazır Olun
Türkiye'de de Satılan Ünlü Cips Markasının İçinden Çıktı: Raflardan Acil Toplatılıyor Türkiye'de de Satılan Ünlü Cips Markası Toplatılıyor
Geri Sayım Başladı: Memur ve Emekliye Ne Kadar Zam Yapılacak? En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? Memur ve Emekliye Ne Kadar Zam Yapılacak?
Beyaz Yaka İşini Bırakıp Köye Yerleşti: Kimseyi Dinlemeyip Patron Oldu, Şimdi Para Basıyor Beyaz Yaka İşini Bırakıp Köye Yerleşti: Kimseyi Dinlemeyip Patron Oldu, Şimdi Para Basıyor
Türkiye'de Yılın Otomobili Seçilmişti! BYD 765 Bin Lira Birden Zam Yaptı, Piyasada Yer Yerinden Oynadı Türkiye'de Yılın Otomobili Seçilmişti! BYD 765 Bin Lira Birden Zam Yaptı, Yer Yerinden Oynadı