Sultanbeyli’de Kamyonet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı! 2 Kişi Yaralandı

Sultanbeyli’de meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu iki sürücü yaralandı.

Sultanbeyli’de Kamyonet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı! 2 Kişi Yaralandı
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Kaza, öğleden sonra saat 16.00 civarında Mecidiye Demokrasi Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Cafer Gürbüz yönetimindeki 34 KHP 484 plakalı kamyonet, bir iş yerinden caddeye çıkmaya çalışırken, aynı istikamette hızlı seyir halindeki 34 GEH plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü araçta sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sultanbeyli’de Kamyonet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı! 2 Kişi Yaralandı - Resim : 1

Trafik polisleri kaza nedeniyle caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık personeline teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kamyonet sürücüsü daha sonra hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası araçların çekiciyle kaldırılmasıyla cadde tekrar trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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