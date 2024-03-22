Samsun’a zirai don uyarısı

Samsun Valiliği, iç ve yüksek kesimlerde hafif ve orta kuvvette zirai don beklendiği uyarısında bulundu.

Samsun’a zirai don uyarısı

Samsun Valiliği, iç ve yüksek kesimlerde hafif ve orta kuvvette zirai don beklendiği uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, “23 Mart Cumartesi akşam saatlerinden, 25 Mart Pazartesi sabah saatlerine kadar bölgemizin iç ve yüksek kesimlerinde hafif, yer yer orta şiddette don hadisesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta zirai faaliyetlerle uğraşan çiftçiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.

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