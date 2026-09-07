Samsun Atakum'da Feci Motosiklet Kazası: 22 Yaşındaki Neriban Kurtarılamadı

Samsun’un Atakum ilçesinde gece yarısı meydana gelen trafik kazasında iki motosiklet çarpıştı. Feci çarpışmanın ardından hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü Neriban Özban, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Samsun Atakum'da Feci Motosiklet Kazası: 22 Yaşındaki Neriban Kurtarılamadı
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Samsun’un Atakum ilçesi gece saatlerinde meydana gelen feci bir motosiklet kazasıyla sarsıldı. Kentin en işlek arterlerinden birinde iki motosikletin kontrolsüz şekilde çarpışması sonucu 22 yaşındaki genç bir kadın yaşamını yitirirken, bir kişi de yaralandı.

BULVARDA KORKUNÇ ÇARPIŞMA

Kaza, saat 00.30 sıralarında Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Neriban Özban idaresindeki motosiklet ile H.D. (25) yönetimindeki bir diğer motosiklet, bulvar üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki motosiklet de metrelerce savrulurken, sürücüler asfalt zemine düşerek ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından, yaralı sürücüler ambulanslarla çevredeki en yakın hastanelere kaldırıldı. Ancak 22 yaşındaki Neriban Özban, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

DİĞER SÜRÜCÜNÜN DURUMU İYİ

Kazada yaralanan diğer motosiklet sürücüsü 25 yaşındaki H.D.'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Feci kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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