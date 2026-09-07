KKTC Başbakanı Ünal Üstel Açıkladı: Girne Açıklarındaki Gemi Kazasında Arama Çalışmaları Durdu mu?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Girne açıklarında meydana gelen trajik gemi kazasının ardından, denizde kaybolan kişileri arama faaliyetleri derin sular altında tüm hızıyla devam ediyor. Kamuoyunda arama kurtarma çalışmalarının sonlandırıldığına dair çıkan asılsız iddiaların ardından kameraların karşısına geçen KKTC Başbakanı Ünal Üstel, operasyonun teknik detaylarını paylaşarak iddialara son noktayı koydu.

TCG ALEMDAR SAHADA, TCG IŞIN YAKIT İKMALİNDE

Akdeniz'in derin sularında yürütülen dev operasyonda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirten Başbakan Üstel, Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı TCG Alemdar gemisinin bölgedeki arama faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü kaydetti. Üstel, soruşturma ve operasyonda görev alan bir diğer askeri gemi TCG Işın’ın ise yakıt ikmali amacıyla geçici olarak bölgeden ayrıldığını aktardı:

"Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı TCG Alemdar, bölgede arama faaliyetlerini sürdürmektedir. Operasyonda görev yapan TCG Işın ise yakıt ikmali amacıyla geçici olarak görev bölgesinden ayrılmıştır. Yakıt ikmalinin tamamlanmasının ardından çalışmalarına devam edecektir. Her iki gemimiz de derin sularda yürütülen arama faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli teknik imkan ve kabiliyetlere sahiptir. Operasyonun sürekliliğinin sağlanması amacıyla gemilerimizin yakıt ikmali, bakım ve diğer teknik ihtiyaçlarının karşılanması gereken durumlarda, görev değişimleri dönüşümlü olarak gerçekleştirilecek ve arama faaliyetleri kesintisiz şekilde sürdürülecektir."

İSTANBUL’DAN DENİZ TAKVİYESİ MASADA

Mevcut askeri imkanların daha da güçlendirilerek operasyonun etkinliğinin artırılacağını belirten Üstel, sivil havacılık ve derin deniz teknolojilerinden de yararlanılacağını ifade etti. Başbakan Üstel, İstanbul’da derin sularda arama ve kurtarma kabiliyeti en üst düzeyde olan özel şirketlerle ortaklaşa yürütülebilecek çalışmalara ilişkin hazırlanan fizibilite raporlarını bugün kabinede bizzat değerlendirdiğini açıkladı.

7 GÜN 24 SAAT ESASINA GÖRE ARALIKSIZ DEVAM

Üstel, hükümet olarak kayıplara ulaşmak için gerekli tüm imkanların devreye alınmasına yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini söyleyerek, “Arama faaliyetlerimiz 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız devam etmektedir” diye konuştu.

Kaynak: DHA