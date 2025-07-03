Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

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Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede Karapürçek ilçesine gerçekleştirilen operasyonda B.K. (35) gözaltına alındı. Şüphelinin ev ve aracında yapılan aramada, 40 kök kenevir bitkisi ve 9 metre sulama hortumu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri sonrasında şüpheli, tutuklandı.

Kaynak: İHA