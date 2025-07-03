Yozgat'ta Otomobil ile Kamyon Çarpıştı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.
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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yozgat-Ankara karayolu Yerköy Bölge Trafik Denetleme İstasyonu mevkisinde İstanbul'dan Sivas istikametine giden H.B. yönetimdeki 34 EHK 628 plakalı otomobil şerit değiştirip, karşı yönden gelen 63 AAU 229 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan 3 kişi öldü, kamyonda bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Yeköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA