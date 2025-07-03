Bursa'da Tarihi Eser Operasyonu: Çok Sayıda Sikke Ele Geçirildi

İstanbul'dan Bursa'nın İnegöl ilçesine tarihi eser satmak için giden şahıs, üzerindeki Bizans ve Roma dönemlerine ait 17 bronz ve 5 altın sikke ile yakalandı.

Bursa'da Tarihi Eser Operasyonu: Çok Sayıda Sikke Ele Geçirildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şahsın İstanbul'dan İnegöl'e tarihi eser satmak amacıyla geleceğini belirledi.

Ekipler, C.Ç. isimli şüpheliyi ilçe merkezinde yapılan operasyonla gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, Bizans ve Roma dönemlerine ait 17 adet bronz ve 5 adet altın sikke ele geçirildi.

Ele geçirilen eserlerin yasa dışı yollardan 100 bin dolara satılmak istendiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Yozgat'ta Otomobil ile Kamyon Çarpıştı Yozgat'ta Otomobil ile Kamyon Çarpıştı
Keneler En Çok Nerelere Tutunur? Eve Geldiğinizde Bu Bölgeleri Mutlaka Kontrol Edin Keneler En Çok Nerelere Tutunur? Eve Geldiğinizde Bu Bölgeleri Mutlaka Kontrol Edin
Tüm Aileye Sıçrayan 'Baba Dehşeti'... 'Öyle İntihar Edilmez' Dedi Eşi ve Kızlarını Yaktı Tüm Aileye Sıçrayan 'Baba Dehşeti'... 'Öyle İntihar Edilmez' Dedi Eşi ve Kızlarını Yaktı
Yüksek Kolesterolle Mücadelede En Etkili Kahvaltı Belli Oldu Yüksek Kolesterolle Mücadelede En Etkili Kahvaltı Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu! Polis, Öğretmen, Doktor… İşte Yeni Oranlar Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu
Galatasaray'da Icardi'den Saç Baş Yolduran Talep! 'Gelmiyorum' Icardi'den Saç Baş Yolduran Talep! 'Gelmiyorum'
Milyonların Gözü Kritik Veride: Memur ve Emekli Maaşı Saat 10.00'da Belli Olacak! Zamlı Maaş Ne Zaman Yatacak? Memur ve Emekli Maaşı Saat 10.00'da Belli Olacak
Victor Osimhen İçin Ortalığı Karıştıran 'Aziz Yıldırım' İddiası Victor Osimhen İçin Ortalığı Karıştıran 'Aziz Yıldırım' İddiası
Ünlü Ayakkabı Devinden Şok Hamle: 1200'den Fazla Kişi İşten Çıkarıldı Ünlü Ayakkabı Devinden Şok Hamle: 1200'den Fazla Kişi İşten Çıkarıldı