Tüm Aileye Sıçrayan 'Baba Dehşeti'... 'Öyle İntihar Edilmez' Dedi Eşi ve Kızlarını Yaktı
Gaziantep’te bir baba intihar etmek istediğini söyleyen kızına dehşeti yaşattı. "Öyle intihar edilmez" diyen baba benzin dökerek 2’si ağır 4 kişinin yaralanmasına sebep oldu.
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Gaziantep’te Şehitkamil ilçesinin Gazikent Mahallesi'nde iddiaya göre, 20 yaşındaki Y.G., bilinmeyen bir sebeple ailesine intihar etmek istediğini söyledi.
'ÖYLE İNTİHAR EDİLMEZ'
Yanında benzin getiren kızına tepki gösteren baba C.G. tartışma sonrasında iddiaya göre "Öyle intihar edilmez" diyerek elindeki benzini kızının üzerine dökerek dehşeti yaşattı.
4 KİŞİ YARALANDI
Korku dolu anlarda baba ile kızını ayırmaya çalışan anne ve diğer kız kardeşi de üzerlerine benzin sıçraması sonrası yaralandı.
Baba C.G.'nin yanında bulunan çakmağı ateşlemesiyle birlikte çıkan yangında yaralanan aile, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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