Sakarya'da Korkunç Olay: Duyduğu Gürültüyle Evden Çıktı, Hayatının Şokunu Yaşadı

Sakarya'da sabah saatlerinde yaşanan toprak kaymasıyla bir ev yıkılma tehdidi ile karşı karşıya kaldı. Ev sahibi büyük bir gürültü duyarak dışarı çıktığında yaşananları gördüğünü söylerken, toprak kaymasının yaşandığı bölge havadan da görüntülendi.

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Sakarya'nın Karasu ilçesi Resuller Mahallesi'nde bu sabah toprak kayması yaşandı. Merkez Mahalle Mezarlığı yanındaki evin bahçesinde yaşanan toprak kaymasıyla ev sahibine ait bir kulübe ve bahçede bulunan ağaçlar 150 metrelik vadiye sürüklendi. Ev de yıkılma tehdidi ile karşı karşıya kaldı.

Sakarya'da Korkunç Olay: Duyduğu Gürültüyle Evden Çıktı, Hayatının Şokunu Yaşadı - Resim : 1

'EV TEHLİKE ALTINDA'

Ev sahibi Ali Paşa Çakır, meydana gelen kayma ile ilgili "Sabah 10.00 sıralarında bir gürültü ile dışarı çıktık. Çıktığımızda, toprak kayması olduğunu gördük ve evin altını bu hale getirdi. Şu anda benim evim tehlike altında" diye konuştu.

Sakarya'da Korkunç Olay: Duyduğu Gürültüyle Evden Çıktı, Hayatının Şokunu Yaşadı - Resim : 2

Resuller Mahallesi Muhtarı Osman Nuri Keskin ise bu çeşit bir olayın mahallelerinde ilk defa yaşandığını söyledi. Bölgede yapılan dron çekimleri ile, yaşanan yıkım havadan da görüntülendi.

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Kaynak: İHA

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Toprak Kayması Sakarya İlçe
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