Sakarya'da Dede Dehşeti! Kavga Ettiği Torununu Bıçakladı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde Küçücek İstiklal Mahallesi’nde gece saat 02.30 sıralarında M.A.T. (25) ile dedesi H.K. (74) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı.

Tartışma esnasında dede, torununu karın bölgesinden bıçaklayarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı M.A.T., Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Ağır yaralanan M.A.T., daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Gencin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, gözaltına alınan dede H.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: İHA