Sakarya’da Bir Ev Alev Topuna Döndü

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde adeta alev topuna dönen ev, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Sakarya’da Bir Ev Alev Topuna Döndü
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir evde yangın çıktı. D020 kara yolu üzeri Kışla Mahallesi’nde meydana geldi. Bir evde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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