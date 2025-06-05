Bozburun’da Teknede Yangın: Açığa Alınan Tekne Battı

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki bir tersanenin iskelesinde bağlı bulunan teknede çıkan yangında soğutma çalışmaları devam ederken yeniden alev alan tekne güvenlik önlemleri çerçevesinde açığa alındı. Ekiplerin tüm çabalarına rağmen kontrol altına alınamayan yangında tekne denizde battı.

Bozburun’da Teknede Yangın: Açığa Alınan Tekne Battı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi’nde bir tersanenin iskelesine bağlı teknede bu sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangının nedeni henüz bilinmezken, alevlere Sahil Güvenlik, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Kıyı Emniyeti ekipleri müdahale etti.

Sabah saatlerinde başlayan tekne yangını müdahaleler ile kontrol altına alındı, ancak soğutma çalışmaları devam ederken tekne öğle saatlerinde yeniden alev aldı. Bunun üzerine tekne, güvenlik önlemleri çerçevesinde açığa çekildi. Tüm müdahalelere rağmen alevler kontrol altına alınamayınca, tekne denizde battı. Olayda can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Marmaris'te Tekne YangınıMarmaris'te Tekne YangınıGüncel

Göldeki Eğlence Kabusa Döndü! 5 Kişi Kurtarıldı, 24 Yaşındaki Genç KayıpGöldeki Eğlence Kabusa Döndü! 5 Kişi Kurtarıldı, 24 Yaşındaki Genç KayıpGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Tekne
Limon Bahçesinde Saklanan Hükümlü Yakalandı Limon Bahçesinde Saklanan Hükümlü Yakalandı
Tek Teker Üstünde Tehlikeli Yolculuk Tek Teker Üstünde Tehlikeli Yolculuk
Midelere Büyük Tuzak! Et Ürünlerinde Hile Yapan Firmaların Maskesi Düştü, İşte O Liste… Midelere Büyük Tuzak! Et Ürünlerinde Hile Yapan Firmaların Maskesi Düştü, İşte O Liste…
Mahfi Eğilmez Uyardı: Sakın Bu Oyuna Gelmeyin Mahfi Eğilmez Uyardı: Sakın Bu Oyuna Gelmeyin
ÇOK OKUNANLAR
Bankaya 500 Bin Lira Koyan 32 Günlük Mevduatta Kaç Para Alıyor? Bankaya 500 Bin Lira Koyan 32 Günlük Mevduatta Kaç Para Alıyor?
Gram Altın Birden 5 Bin Lira Olacak! Altın Sektörünün Lokomotifi Net Tarih Verdi Gram Altın Birden 5 Bin Lira Olacak! Altın Sektörünün Lokomotifi Net Tarih Verdi
Borusan Otomotiv Teke Düşürdü Borusan Otomotiv Teke Düşürdü
İslam Memiş Kara Haberi Verdi: Yok Olacak İslam Memiş Kara Haberi Verdi: Yok Olacak
Ford Otosan, Türk Traktör, Tofaş.... Borsada Otomotiv Karnesi Ortaya Çıktı: En Çok Değer Kazanan ve Kaybedenler Belli Oldu Ford Otosan, Türk Traktör, Tofaş.... Borsada Otomotiv Karnesi Ortaya Çıktı