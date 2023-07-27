Sahte içki davasında sanıktan 'pes' dedirten savunma

Bursa’da, ürettiği sahte içki nedeniyle 6 kişinin ölümünden sorumlu tutulan sanık Kemal Cihat İşcen, hakim karşısına çıktı. Duruşmada konuşan Kemal Cihat İşcen, “Ben sahte içki yapmadım. O içkiden ben de kullandım, mağdurum” dedi.

Olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen 6 aylık soruşturmanın tamamlanmasının ardından 9 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede, tutuklu sanıklar Kemal Cihat İşcen, Oktay Yüce ve Raif Aytaç Uzcan hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan, her sanık için 6’şar kez olmak üzere toplam 18 müebbet hapis cezası talep edildi.

Davanın ikinci duruşmasına çıkan tutuklu tek sanık Kemal Cihat İşcen’in katıldığı mahkemede, maktullerin yakınları ve avukatları da bulundu. Hakim karşısına çıkan İşcen, kendisinin de mağdur olduğunu öne sürerek, "Hakim Bey, ben sahte içki yapmadım. Masumum. Dahası mağdurum. Çünkü o içkiden ben de kullandım. Bu nedenle görme yetimi yüzde 60 oranında kaybettim. Tedavim devam ediyor. Mağdurum. Cezaevinde çok zor günler yaşıyorum. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Duruşmada, avukatlar ile tanıklara da söz hakkı veren mahkeme heyeti, Kemal Cihat İşcen’in tutukluluk halinin devamına karar verirken, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: İHA