Ağır hasarlı binaların yıkıldığı cadde tarlaya döndü

Malatya’da, Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu kentin en işlek caddelerinden biri olan Aslantepe Caddesi’nde ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor. Enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlandığı bölgelerin tarlaya döndüğü cadde esnafı eski günlerini arıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya’da, kentin en işlek caddelerinden biri olan Aslantepe Caddesi de yıkıma uğrarken, bölgede neredeyse hasar almayan yapı kalmadı. Günübirlik binlerce kişinin ziyaret ettiği, yüzlerce esnafının evine ekmek götürdüğü caddede ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

Enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlandığı bölgeler ise adeta tarlaya döndü. Cadde esnafı Cumali Kocaman depremle birlikte komşularını da kaybettiklerini belirterek üzgün olduklarını kaydetti.

Kırçuval Mahalle Muhtarı Hıdır Kahve ise bölgedeki yıkım çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.



Kaynak: İHA