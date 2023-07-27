Şenyaşar ailesi Adalet Bakanı Yardımcısı Ramazan Can ile görüştü

Yeşil Sol Parti Urfa Milletvekili Ferit Şenyaşar ile annesi Emine Şenyaşar, Ankara’ya taşıdıkları Adalet Nöbeti'ni ikinci günde de sürdürdü. Şenyaşar ailesi, Adalet Bakanı Yardımcısı Ramazan Can ile görüştü.

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Şenyaşar ailesi Adalet Bakanı Yardımcısı Ramazan Can ile görüştü

Yeşil Sol Parti Urfa Milletvekili Ferit Şenyaşar ile annesi Emine Şenyaşar, Ankara’daki Adalet Nöbeti eylemlerini ikinci gününde de sürdürdü. Şenyaşar ailesi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşmek üzere Adalet Bakanlığı binasına geldi. Bakanlık önünde uzun süre bekletilen aile daha sonra Adalet Bakanı Yardımcısı Ramazan Can ile görüştürülmek üzere binaya alındı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin detayların görüşme sonrası paylaşılacağı belirtildi. Adalet Bakanlığı’nın çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, dün olduğu gibi bugün de gazeteciler polislerce alandan uzaklaştırıldı.

Şenyaşar ailesinin, Şanlıurfa Adliyesi önünde başlattığı Adalet Nöbeti, 846’ıncı gününde son bulmuştu. Aile, 18 Temmuz'da Malatya'da görülecek davada adalet sağlanmaması durumunda nöbetlerine Ankara'da devam edeceğini açıklamıştı.

Urfa'daki adalet nöbetini Ankara'ya taşıyan ve Adalet Bakanlığı'na yürümek isteyen Şenyaşar ailesi engellenmişti. Anne Emine Şenyaşar, Meclis önünde oturma eylemi başlamıştı.

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Emine Şenyaşar Yeşil Sol Parti Adalet Bakanı
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