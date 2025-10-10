Sahte E-İmza Operasyonu! 23 Kişi Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 22 ilde eş zamanlı sahte e-imza operasyonu yapıldı. Kamu görevlilerinin kimlik bilgilerini kullanan şüphelilerin, sahte e-imzalarla diploma, ehliyet ve sertifika düzenledikleri belirlendi. Operasyonda 125 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 92 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 23’ü tutuklanırken, 69’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece tutuklu sayısı 39'a çıktı.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma dosyasında, şüphelilerin Gazi Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı personeline ait kimliklerle e-imza şirketlerine başvurarak, yetkisiz elektronik imza oluşturdukları tespit edildi. Bu yöntemle 33 kişiye sahte ehliyet, 72 kişiye de sertifika üretildiği açıklandı. Savcılık, şüpheliler hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme' suçlamaları yöneltti. Daha önce aynı dosyada hazırlanan iddianamede 134 sanık yer almış, 16 kişi tutuklanmıştı.

Kaynak: AA