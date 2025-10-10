Serdar Öktem Cinayetinde Flaş Gelişme!

Avukat Serdar Öktem, Şişli Zincirlikuyu’da trafikte seyir halindeyken uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüphelinin tamamı adliyeye sevk edildi. İfadeleri ortaya çıkan şüphelilerden Sidar Ö. ve diğerleri, eylemi 'intikam' amacıyla planladıklarını ve yönlendirmeyi Alican Ç.’nin yaptığını ileri sürdü.

Bazı zanlılar, etkin pişmanlıktan yararlanmak istediklerini belirterek, suikast öncesi ve sonrası tüm detayları anlattı. Saldırının planlayıcısı olduğu öğrenilen kişinin yönlendirmesiyle ekip takip yaparak Öktem’in aracını hedef aldı ve saldırı sonrası "İntikam alındı" sözleriyle kutlama yaptı.

Gözaltına alınanlardan 2’si çocuk, 9 şüpheli tutuklandı. 4 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Serdar Öktem
