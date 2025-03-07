Sahte Altın Satmak İçin Geldikleri Sivas’ta Yakayı Ele Verdiler
İstanbul’dan piyasaya sahte atlın sürmek için Sivas’a gelen 3 şüpheli, ekiplerin operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarındaki paralara da el konulurken, üç kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sivas'ta 2 kişi 32 adet sahte 1 gramlık altınlarla birlikte polis tarafından yakalandı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, siyasaya sahte altın sürmek üzere Sivas'a üç kişinin geldiği ihbarını değerlendirdi.
İstanbul'dan Sivas'a gelen D.K. S.K ve M.B. ekiplerin titiz takipleri neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. İki kişinin üzerinde, 32 adet 1 gramlık sahte altın ile 9 bin 420 TL nakit para çıktı.
Şüphelilerin banka hesabındaki 69 bin TL'ye de el konuldu. Yakalanan 3 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA