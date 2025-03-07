Sahte Altın Satmak İçin Geldikleri Sivas’ta Yakayı Ele Verdiler

İstanbul’dan piyasaya sahte atlın sürmek için Sivas’a gelen 3 şüpheli, ekiplerin operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarındaki paralara da el konulurken, üç kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sahte Altın Satmak İçin Geldikleri Sivas’ta Yakayı Ele Verdiler

Sivas'ta 2 kişi 32 adet sahte 1 gramlık altınlarla birlikte polis tarafından yakalandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, siyasaya sahte altın sürmek üzere Sivas'a üç kişinin geldiği ihbarını değerlendirdi.

İstanbul'dan Sivas'a gelen D.K. S.K ve M.B. ekiplerin titiz takipleri neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. İki kişinin üzerinde, 32 adet 1 gramlık sahte altın ile 9 bin 420 TL nakit para çıktı.

Sahte Altın Satmak İçin Geldikleri Sivas’ta Yakayı Ele Verdiler - Resim : 1

Şüphelilerin banka hesabındaki 69 bin TL'ye de el konuldu. Yakalanan 3 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakan Yerlikaya Açıkladı: Tefecilere 54 İlde Eş Zamanlı OperasyonBakan Yerlikaya Açıkladı: Tefecilere 54 İlde Eş Zamanlı OperasyonGüncel
Uzmanlar Uyardı: Telefonda Bunu Söyleyen Kesinlikle DolandırıcıdırUzmanlar Uyardı: Telefonda Bunu Söyleyen Kesinlikle DolandırıcıdırGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Sivas İstanbul dolandırıcılık
Kayıp Sınıf Öğretmeninden Kahreden Haber Kayıp Sınıf Öğretmeninden Kahreden Haber
Perdelerinizi Kar Beyaz Yapmanın Basit Yolu! Hem Çok Hızlı Hem de Çok Kolay Perdelerinizi Kar Beyaz Yapmanın Basit Yolu! Hem Çok Hızlı Hem de Çok Kolay
Atatürk Havalimanı'nda Trafo Patladı, Bir İşçi Ağır Yaralandı Atatürk Havalimanı'nda Trafo Patladı, Bir İşçi Ağır Yaralandı
Sezonu Başladı, Uzmanı Uyardı! Karadeniz’de Daha Çok Görülüyor: Tiroid Kanserine Kadar Götürüyor Sezonu Başladı, Uzmanı Uyardı! Karadeniz’de Daha Çok Görülüyor: Tiroid Kanserine Kadar Götürüyor
ÇOK OKUNANLAR
Mimar Ece Gürel'den Acı Haber Mimar Ece Gürel'den Acı Haber
Mimar Ece Gürel'in Ölüm Nedeni Belli Oldu! Bakan Memişoğlu Açıkladı Mimar Ece Gürel'in Ölüm Nedeni Belli Oldu!
Borsa İstanbul'dan Müthiş Performans! Dünyanın Bir Numarası Oldu: Sadece 5 Günde Yüzde 8'e Yakın Yükseliş Borsa İstanbul Dünyanın Bir Numarası Oldu
Müge Anlı Acı Gerçeği Canlı Yayında Anlattı! Ece Gürel'in Ölümünde Kahreden Detay Müge Anlı Acı Gerçeği Canlı Yayında Anlattı
Bakanlık, Vedat Milor İçin Harekete Geçti... Gerekçe: Kent Lokantası Bakanlıktan Vedat Milor Hakkında Soruşturma