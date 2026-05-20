Sahnede Sakatlık Yaşayan Cengiz Bozkurt Ameliyat Oldu

Sanatçı Cengiz Bozkurt, Ankara turnesi sırasında sahnede aşil tendonunun koptuğunu duyurdu. İstanbul'da başarılı bir ameliyat geçiren sanatçı, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Sanatçı Cengiz Bozkurt, başrollerini Selçuk Yöntem ve Zuhal Olcay ile paylaştığı "Don Quixote" (Don Kişot) müzikalinde bir sakatlık yaşadı.

AMELİYAT OLDU

Bozkurt, sosyal medyada yaptığı açıklamada, gösteri sırasında aşil tendonunun koptuğunu söyledi. İstanbul'a dönünce ameliyat olan sanatçı, sağlık durumuna dair konuştu.

'AŞİL TENDONUM KOPTU'

Cengiz Bozkurt, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Ankara turnemiz sırasında, sahnedeki birinci perdenin sonuna doğru aşil tendonum koptu. İstanbul'a döner dönmez ameliyat oldum, gayet iyiyim. Hem geçmiş olsun mesajlarına hem de bu durumu anlayışla karşılayan kıymetli Ankara seyircisine çok teşekkür ederim."

Kaynak: Haber Merkezi

