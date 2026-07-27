Sahnede Gözaltına Alınan Rapçi Uzay Tutuklandı

Kırmızı bültenle aranan firarilere yönelik şarkı sözleri gerekçesiyle sahnede gözaltına alınan Rapçi Uzay tutuklandı.

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Sahnede Gözaltına Alınan Rapçi Uzay Tutuklandı
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Uzay sahne adıyla bilinen rapçi Erol Can Güncü hakkında kırmızı bültenle aranan firarilere yönelik şarkı sözleri iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Çeşme İlçe Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ilçede faaliyet gösteren popüler bir eğlence mekanında program sırasında Güncü'ye yönelik operasyon düzenledi ve şarkıcı sahnedeyken gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Güncü, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından, örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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