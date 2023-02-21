Şahan Gökbakar isyan etti: 'Milyar milyar yardım toplandı ama...'

Oyuncu Şahan Gökbakar, Hatay'daki depremler sonrasında bölgedeki "çadır" eksikliğine dikkat çekerek tepki gösterdi.

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Şahan Gökbakar isyan etti: 'Milyar milyar yardım toplandı ama...'

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü meydana gelen ve 40 bini aşkın insanın yaşamını yitirdiği depremlerin ardından dün saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4, saat 20.07'de de merkez üssü Samandağ'da 5.8 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Yaşanan depremler sonrasında bölgedeki çadır yetersizliği tepki çekti. 

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GÖKBAKAR: 'MİLYAR MİLYAR YARDIM TOPLANDI AMA...'

Oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından çadırların hala yeteri kadar bölgeye gönderilmemesine tepki gösterdi.

"Bu kadar milyar milyar yardım toplandı ekranlardan, AFAD, İBB, dernekler, şirketler vs. bütün herkes çadır kent kurduk dedi" ifadelerini kullanan Gökbakar, "Hatta TV’lerde antreli ve kilerli falan diye bir de çadır güzellemesi yaptı bazıları ama hâlâ insanlar çadır diye yalvarıyor!!! Yazık!!" diye yazdı. 

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