15 gündür depremzedelere yemek yardımı yapılan Aziz İlyas Kilisesi hasar aldı

15 gün boyunca depremzedelere yemek pişirilip dağıtılan Aziz İlyas Kilisesi'nde Hatay depreminden sonra çökmeler yaşandı. Tarihi kilisenin tavan ve ikona duvarının yıkıldığı görüldü.

15 gündür depremzedelere yemek yardımı yapılan Aziz İlyas Kilisesi hasar aldı

GERÇEK GÜNDEM- Kahramanmaraş merkezli depremlerden çatlaklarla kurtulan Aziz İlyas Kilisesi, 15 gün boyunca depremzedeler için yemek yapılan yardım merkezlerinden biri oldu. 

15 gün sonra dün 6.4 ve 5.8'lik depremlerle sarsılan Hatay'da birçok ağır hasar ve orta hasarlı bina yıkılırken şu ana kadar 6 kişi de hayatını kaybetti. 

Ağır hasar alan yapılardan bir tanesi de Aziz İlyas Kilisesi oldu. Kilisenin hasar durumunu Arap Ortodoks cemaati tarafından kurulan Nehna paylaştı. 

Paylaşımda Kahramanmaraş ve Hatay depremleri öncesindeki görüntüsü ve depremlerden sonraki yıkılmış görüntüsü yer aldı. 

Kilisenin mutfak kısmında herhangi bir sorun olmadığından yemek yardımının yine devam edeceği belirtildi. 

Kaynak: Gerçek Gündem

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