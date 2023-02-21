ODTÜ'lü öğrenciler yurtlara alınmama kararını protesto etti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, 2022-2023 bahar döneminde, yükseköğretim kurumlarında 20 Şubat'tan itibaren uzaktan eğitime başlanabileceği açıklanmıştı. ODTÜ Rektörlüğü ise, bahar dönemi derslerinin nisan ayına dek online yürütüleceğini açıkladı.

ODTÜ'LÜLERDEN EYLEM

ODTÜ’lü öğrenciler online eğitim kararının ardından, 20 Şubat’tan itibaren öğrencilerin yurtlarda kalmaması kararına karşı bugün rektörlük önünde eylem yaptı.

“Eğitim haktır engellenemez”, “Kurutuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “ODTÜ, yurtları öğrencilere aç” sloganları atılan protestoda şu açıklama okundu:

“Önce online eğitim kararı aldı. Ardından dün yaptığı açıklamada hiçbir öğrencinin yurtlara alınmayacağını duyurdu. Bugün birçok arkadaşımız buraya gelmiş olmasına rağmen yurt kapısında kaldılar, içeri alınmadılar. Bu sorunun çözümü yurtları depremzedelere açmak değildir. İktidarın otelleri, AVM’leri, depremzedeler için alternatif bir yer olarak açmasını talep ediyoruz.”