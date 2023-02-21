Adıyamanlı depremzede: 'Hiç kurtarma ekibi gelmedi, biz burada kurtarmaları kendimiz yaptık'

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinin Harmanlı beldesinde depremzedeleri ziyaret etti. Depremzede bir vatandaş, depremin ilk gününde kendi imkanlarıyla kurtarma çalışması yaptıklarını söyledi.

Depremzede şöyle konuştu:

“Biz burada bütün kurtarmaları kendimiz yaptık. Benim kurtarma deneyimim yoktu. Şöyle kurtarma deneyimim vardı; herkesin, küçük köy olduğu için hangi odada yatıyor, hangi pozisyonda yatıyor, odadan çıktıysa nerede olma ihtimali var, tuvaleti nerede, banyosu nerede, biliyorsunuz burası küçük bir yer. Bayramlaşmaya gidiyorsun, tuvalet ihtiyacı oluyor, tuvaletin yerini öğreniyorsun hasta ziyaretine gidiyorsun evin iç dizaynını görüyorsun ister istemez. Benim öz teyzemin kızı yatak odasından kaçmasa yatak odasında hiçbir şey yok. Korktuğunda yatak odasından çıkmış, düşmüş. Ben o zaman iş makinesiyle geldim dedim ‘burada.' Aynen dediğim yerde çıktı sanki götürmüş elimle koymuş gibi” dedi.

Depremin ilk günlerinde bölgeye kurtarma ekiplerinin gelmediğini söyleyen depremzede şöyle konuştu:

“İLK GÜN KURTARMA ÇALIŞMASI YAPILSA ÇOK KİŞİ SAĞI ÇIKARDI”

“Hiç kurtarma ekibi gelmedi. Köyde kalan herkese sorabilirsiniz, kurtarma yapan arkadaşlarımızı da isim isim sayabiliriz. Çünkü gerçekten bu iş kendi canına düşmüştü. Biz yukarı obayı kurtarırken, buralardaki kurtarmaları da aşağı obadaki arkadaşlar yaptı. Ben bir kişiyi sağ çıkarabildim. Bütün evlere de Başkanım da çok insan yönlendirdi, biz de gittik. Ses gelmediği için ses gelen yerlere yönlendik. Aydın Özcan çıktı eşi, çocuğu, Zöhre Kuloğlu çıktı sağ. İlk gün kurtarma çalışması olsa birçok insan sağ çıkardı. Aşırı ses geliyordu diyorlar. Hatta sesler birbirine karışmış”

Harmanlı Belediye Başkanı Ahmet Değirmenci de konteyner kent kurulmasını istediklerini belirterek, “Bunun için toplantı vardı. Acil olan çadırlarda kalanlar için. Bir de martta tarım için gelecekler var. Ama ne zaman gelir onu bilmiyoruz” dedi.