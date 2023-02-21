Afet bölgesinde patronlardan işçilere: 'Makinenizin başına dönün, bu depremler devam eder!'

Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde peş peşe meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremler çevre illerde de şiddetli biçimde hissedildi.

Barınma sorununa çözüm bulunamadığı için evlerine dönen yurttaşlar, 16 gün önce Maraş merkezli büyük depremlerde yaşananların da etkisiyle kendilerini korkuyla sokağa attı.

Ülke insanı depremlerde yaşanan yıkımlarda tek başına kalmışken Antep'te patronların kazanma hırslarının devam ettiğini gösteren olaylar yaşandı.

‘MAKİNENİZİN BAŞINA DÖNÜN, BİR YOL BOYUNCA BU DEPREMLER DEVAM EDER’

Gaziantep’te Haliloğlu Gold Dokuma Fabrikası’nda çalışan meslek lisesi mezunu 20 yaşındaki işçi, dün akşam yaşanan depremden sonra amirin kendilerine “Artık bu depremlere alışın, makinenizin başına dönün” dediğini anlattı.

Konuştuğumuz genç, deprem yüzünden psikolojisinin bozulduğunu, ailesinin yanında olmak istediğini ama diğer taraftan işsiz kalmak istemediğini şu sözlerle ifade etti:

“Dün akşam deprem olduğunda fabrikadaydık. 20:04 gibi hepimiz koşarak dışarı çıktık. Birkaç dakika sonra amir yanımıza geldi. Ardından ‘Artık bu depremler bir yıl boyunca devam eder, makinenizin başına dönün, girin içeri’ dedi. Hep birlikte mecbur içeri girdik. Sonra yine bir artçı deprem daha oldu. Bu süreçte ailelerimizi düşünüyoruz, ister istemez korkuyoruz ama fabrikadayız. Patronların derdi hala kâr hırsı, gözlerinin gördüğü tek şey para. Ailemin yanında, güvenilir bir ortamda olmak isterdim ama çalışmak zorundayım.”

‘HEM DEPREM HEM İŞTEN ATILMA KORKUSU YAŞIYORUZ’

Ülke genelinde ekonomik krizin etkileri işçilerden çıkartılıyor. Sendikalara göre son bir yılda Maraş, Urfa, Antep gibi illerdeki Organize Sanayi Bölgeleri’nden çok sayıda işçi işten çıkartıldı. Konuştuğumuz işçi de bu konuya değinerek şunları söyledi:

“Antep'te, Maraş’ta son 6 ayda yüzlerce işçi çıkarıldı. Onlardan biri olmak istemiyorum. Depremin ilk haftası dışında işe gitmeyenlerin ücretlerinden kesileceği söylendi. Hem maddi stres hem de deprem yüzünden psikolojik sorunlar yaşıyoruz. Durum bu yani…”

‘KOLONLARDA ÇATLAK VAR, DUVAR YANA KAYDI AMA İŞE DEVAM’

Gaziantep Başpınar OSB’de bulunan Şireci Tekstil fabrikasında çalışan, iki çocuk babası bir işçi, çalıştığı fabrikanın kolonlarının çatladığını, duvarlardaki çatlakların ise sıvanarak kapatılmaya çalışıldığını ifade ederek “O şekilde insanları çağırdılar, arkadaşlar çalışıyor” diye konuştu.

“Dünkü deprem bizde de stres yarattı. İlk depremden dolayı insanların psikolojisi bozulduğu için dünkü depremde de işçiler kendini dışarı attı. Ben gece vardiyasında gidecektim ama gitmedim. Diğer arkadaşlara da söyledim, gitmeyin diye. Arkadaşlar çavuşları arayıp, ne yapalım diye sordu. Çavuşlar da bu böyle sürecek deyip, insanları tekrar işe çağırdı.”

‘İŞE DEVAM EDİN, 2 BİN TL YARDIM EDECEĞİZ DENİLDİ’

Şireci Tekstil'den iş başına çağırılan işçilere gönderilen mesajda, eğer fabrikada çalışmaya gelirlerse 2 bin lira deprem yardımı yapılacağı, pazartesi gelmeyenlere deprem yardımı yapılmayacağı söylendi. Konuştuğumuz işçi bu olayı şu sözlerle ifade etti:

“Fabrika, işe gelenlere 2 bin TL yardım yapacağını vaat etti. Yani gelen 2 bini alır, gelmeyen almaz denildi. Ben işe gitmedim, çünkü zoruma gitti, hadi çıkarsınlar beni dedim. Geçim sıkıntısından dolayı artık insanlar canını tehlikeye atma durumuna geldiler. Bizim fabrikada kolonlar çatladı. Soyunma odamızı boşalttılar, orada da çatlaklar var. Duvardaki çatlakları sıvamaya çalışmışlar, kontrole gelenler görmesin diye. Çatlak sıvanır mı? Bir de 0.5, incecik kumla çatlağı sıvamış! Çalıştığımız yerdeki duvarlar çok yüksek, biri kayma yapmış. O şekilde insanları çağırdılar, arkadaşlar çalışıyor. İşten atılma korkusu zaten vardı şimdi de deprem korkusu eklendi.”

‘DEVLET DE ONLARIN ARKASINDA, BAŞ EDEMEYİZ’

Ulaştığımız işçi, mesai arkadaşlarının psikolojisini ise şöyle anlattı:

“Arkadaşların içine vahşi kapitalizm işledi. Onların da umutları şöyle kırıldı. Artık zenginle baş edemeyiz, iktidar da zaten zenginlerin arkasında, en iyisi sürü psikolojisi, efendim çoğunluk ne yapar bunun düşüncesindeler. ‘Yav kardeşim devlet bile zenginlerin arkasında. Bir gün işe gitmezsen bize para kim verecek?’ diyorlar.”

“Bizim fabrika Rusya’ya ihracat yapıyor. TIR’lar kapıda bekliyor. Onların da iş devam etsin hırsı var. Bizim patron İstanbul’daymış. Hala bak buraya gelmedi. Öyle yani… Patronlar için sıkıntı yok. Şu şey gibi yani… Askerde piyadeler öne sürerler ya, onun gibi, ‘bu savaşı kazanalım da ne olursa olsun.’

TÜRKMEN: DEPREM BÖLGELERİNDE İŞTEN ATMA YASAĞI GETİRİLMELİ

BİRTEK-SEN (Birleşik Tekstil, Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, dün akşam Şireci Tekstil fabrikasında çalışan, Cengiztopel'deki işçi durağında toplanan işçilerle bir araya geldi. Tekstil fabrikalarında işçilerin depremden sonra işe çağrılmasına tepki gösteren Türkmen, “Depremin ardından Antep’te fabrikalar, işçilere ‘Ölseniz de çalışın’ dedi. İşçiler bu şekilde çalışmamalıdır’ dedi.

Türkmen yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“İlk depremin üstünden bir hafta geçmeden, işbaşı çağrısı yapan Antep’teki fabrika patronları, bu gece son depremden sonra yine işçileri çalışmaya zorluyor. Ailelerimiz sokaktayken, çocuklarımızı sokakta bırakıp işe gidemeyiz! Deprem tehlikesi ve bu mağduriyet ortadan kalkana kadar bütün işçiler ücretli izin sayılmalıdır. En az 6 ay boyunca deprem bölgelerinde işten atma yasağı getirilmelidir! İşçilerin hayatı ve hakları patronların insafına bırakılamaz!

Can güvenliğimiz için, haklarımız için birleşelim! Depremin vurduğu yetmezmiş gibi, bir de patronların kar hırsı ve fırsatçılığına kurban olmamak için örgütlenelim!”

Şireci Tekstil fabrikasında gece vardiyasına çağrılan işçiler ise çalışmayı reddedip işyerini terk etti.