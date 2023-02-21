CHP'li Emir Meclis gündemine taşıdı: AKP okulsuz ve yurtsuz bıraktığı öğrencileri bir de borçlandırdı

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Erdoğan’ın aldığı üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesi kararıyla öğrencilerin yaşadığı maddi sorunları Meclis gündemine taşıdı. Emir, özel yurtların kanuna aykırı olarak öğrencilerden 'cayma bedeli' adı altında para istediğine dikkat çekti.

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CHP'li Emir Meclis gündemine taşıdı: AKP okulsuz ve yurtsuz bıraktığı öğrencileri bir de borçlandırdı

Maraş merkezli iki depremin ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK’ün üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesi kararı aldığını hatırlatan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, bu kararın ardından üniversite öğrencilerinin yeni bir krizle karşı karşıya kaldığına dikkat çekti.

Yaşanan sıkıntıyı Meclis gündemine taşıyarak, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’nun yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi sunan Emir, şu ifadeleri kullandı:

ÖZEL YURTLAR YÜZDE 30 CAYMA BEDELİ TALEP EDİYOR

 “Plansız ve öngörüsüz bir şekilde hareket eden AKP iktidarı, üniversite öğrencilerinin yaşadığı mağduriyeti izliyor, hiçbir şekilde gündemine almıyor. Üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesiyle binlerce üniversite öğrencisinin de yurtlarda kalma gerekliliği de ortadan kalkmış oldu. Şimdi bu öğrenciler, memleketlerine dönmek istiyor. Aralarında yine binlerce depremzede öğrenci de bulunuyor. Ancak, özel yurtlar bu öğrencilerden kalan dört aylık ücretin yüzde 30’u tutarında bir cayma bedeli talep ediyor. Cayma bedeli, sözleşmeler hukukuna göre deprem gibi mücbir sebeplerin varlığında istenemez. Yaşadığımız felaket, mücbir bir sebep değil mi? Zaten ekonomik sıkıntılar nedeniyle bin bir zorlukla eğitim hayatına devam etmeye çalışan öğrenciler, neden cayma bedeli ödemek zorunda kalıyor? Üstelik bu öğrenciler arasında depremzedeler de bulunuyor.

KYK YURTLARINDAN GÖNDERİLEN ÖĞRENCİLER BİR DE BORÇLU ÇIKARTILABİLİR

Diğer yandan Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda kalan öğrenciler için de belirsizlik sürüyor. Şu anda öğrenciler şubat ayı için kuruma borçlu gözüküyor. Ay sonuna birkaç gün kaldı. Öğrenciler şu anda bırakın yıl sonuna kadar ücret ödeyip ödemeyeceğini, şubat ayını bile ne yapacağını bilmiyor. KYK yönetimi ve Bakan da, şu anda olan biteni, öğrencilerin çaresizliğini izlemekle yetiniyor. Çünkü ne yapacaklarını onlar da bilmiyor. Cumhurbaşkanının ağzının içine bakıyorlar, ne yapacağız diye. Bir an önce KYK yönetiminden devlet yurtlarında kalan öğrencilerle ilgili, bakanlıktan da özel yurtlarda kalan öğrencilerin sorunları ile ilgili açıklama bekliyoruz.”

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