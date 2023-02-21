Deprem felaketinin kahramanlarından Proteo'nun İstanbul'da heykeli dikilecek

Depremin ardından Hatay’a giden Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve sivil savunma ekipleri bölgedeki çalışmaları tamamlayarak, İstanbul’a döndü. Depremde hayatını kaybeden yurttaşları anmak ve uluslararası iş birliği için Türkiye’ye gelen tüm arama-kurtarma ekiplerine duyulan minneti göstermek amacıyla Van Depremi’nin kahramanı Japon yardım gönüllüsü Dr. Atsushi Miyazaki’nin adını taşıyan parkta anma töreni düzenlendi.

Törende Hindistan halkının Türk halkı ile dayanışma içinde olduğunu belirten Hindistan Konsolosu Sudhi Choudhary, “Depremi yürekten hissediyorum ve Türk insanının ne kadar güçlü olduğunu görebiliyorum” diye konuştu.

Adıyaman’da kurtarma çalışmalarına katılan Meksika ekibinin köpeği Proteo’yu anarak konuşmasına başlayan Meksika Konsolosu Isabel Arvide ise şunları söyledi:

“PROTEO SADECE BİR KÖPEK DEĞİL, HER ŞEYDEN ÖNCE BİR ASKERDİ”

“Proteo sadece bir köpek değil, her şeyden önce bir askerdi. İyi bir asker olarak görevini yerine getirdi. Bugün onların başarısını da takdir ediyoruz. Bizi yas ve acıya sürükleyen depremler yaşadık. Büyük trajedilerimizde bize yardım eden herkese minnettarız. Türkiye gibi birçok ülkenin dayanışmasını tanıdık. Küllerinden daha güçlü şehirler kurmanızı, yaşanan acıların büyük bir ders olmasına, bizim yaptığımız gibi sizin de yeniden başlama gücü bulmanızı diliyoruz.”

Türk-Japon ilişkilerinin çok güçlü olduğunu ve gelecek sene yüzüncü yılının kutlanacağını aktaran Japon Konsolosu Kasahara Kenichi, şunları kaydetti:

“TÜRK-JAPON DOSTANE İLİŞKİLERİNİN ÖNEMLİ BOYUTLARA TAŞINACAĞINA İNANIYORUM”

“Sizlerin de bildiği gibi Japonya çok sayıda deprem yaşadı. 12 yıl önce büyük depremi Japonya tecrübe etti. O depremden sonra Türkiye’den 32 kişilik kurtarma ekibi geldi ve deprem bölgesinde en uzun faaliyet gösteren ekip oldu. Buna bir gönül borcu olarak Japonya 75 kişiyi bölgeye gönderdi. Bu parkın adını taşıyan Miyazaki, yardım faaliyetlerine gittiğinde başka bir deprem sonrasında enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Türk-Japon ilişkileri için bu park önemlidir. Bugüne kadar getirilen Türk-Japon dostane ilişkinin önemli boyutlara taşınacağına inanıyorum.”

Türk halkının vefa borcu olduğu isimlerden birinin de Proteo olduğuna vurgu yaparak konuşmasına başlayan Başkan Genç, Atsushi Miyazaki’nin heykelinin yanına Proteo’nun heykelinin yapılacağını açıkladı. Başkan Genç, şunları dile getirdi:

“Arama-kurtarma çalışmaları başta olmak üzere yaraları sarmak için ülke olarak seferber olduk. Sarıyerliler ve tüm halkımız çok büyük bir dayanışma gösterdi. Herkese minnettarım. Sadece yurt içinden değil dünyanın dört bir yanından arama ve kurtarma ekipleri bölgeye gitti. 80 ülkeden yaklaşık 10 bin kişi, arama ve kurtarma çalışmalarından, sağlık alanındaki faaliyetlere kadar çok farklı şekilde depremzedelere yardım etti. Dayanışma uluslararası boyuta taşındı. Tıpkı 2011 yılında yaşadığımız Van Depremi gibi. İşte o depremde yıkılan Bayram Oteli’nin enkazında kalarak hayatını kaybetti Japon yardım gönüllüsü Atsushi Miyazaki. Gayretli çalışmaları ve sevecenliğiyle bölge halkının büyük sevgisini kazandı.

'PROTEO' DA SARIYER’DE YAŞAYACAK

Ülkemiz yine büyük bir acı yaşadı. Binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz bu deprem için Proteo kilometrelerce uzaktan, Meksika’dan geldi. Hiç tanımadığı bu topraklarda kendi sıcaklığıyla insanlarımızın sıcaklığını birleştirerek enkaz altından vatandaşlarımızı kurtarmaya. Başardı da. Fakat yaşı, yorgunluğu, yol uzunluğu da eklenince burada yaptı son görevini. Proteo da şimdi vefa borcumuz olan isimlerden bir tanesidir. Parkımızda onun da heykeline yer vermek istiyoruz.”

MİYAZAKİ'NİN HEYKELİNE KARANFİLLER BIRAKILDI

Anma konuşmalarının ardından Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Hindistan Konsolosu Sudhi Choudhary, Meksika Konsolosu Isabel Arvide, Japon Konsolosu Kasahara Kenichi ve Sarıyer Belediyesi Sivil Savunma ekibi, depremde hayatını kaybedenleri anmak için Miyazaki’nin heykeline karanfil bıraktı.