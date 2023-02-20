Defne ve Samandağ belediye başkanlarından "Acil çadır" çağrısı

Hatay'da depremlerin merkez üsleri Defne ve Samadağ belediye başkanları acil olarak çadır ihtiyaçları olduğunu duyurdu.

Defne ve Samandağ belediye başkanlarından "Acil çadır" çağrısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4, saat 20.07'de de merkez üssü Samandağ'da 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini açıkladı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, bazı binaların yıkıldığını ve enkaz altında kalanların olduğunu duyurdu. Şu ana kadar deprem nedeniyle 8 kişi yaraladı. 

Depremin merkez üsleri Defne ve Samandağ belediye başkanları ilçelerin son durumuna ilişkin bilgiler verdi. Televizyon yayınlarına katılan belediye başkanları çadır ihtiyacına dikkat çekti. 

"ÇADIR SORUNUMUZ HALA ÇÖZÜLMEDİ"

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz "Depremle birlikte elektrikler kesildi. İnsanlar güvenli illere kaçmaya çalışıyorlar. Ağır hasarlı ve orta hasarlı binalarımız yıkıldı. Her taraf zifiri karanlık olduğu için binalarda insan olup olmadığını teyit etmedik. Bazı haberler aldık onları teyit etmek istiyorum. Vatandaşlarımız çadır istiyor. Vatandaşlarımızı artık kimse eve sokamaz. Bu çadırları da vatandaşlarımıza çok görmesinler. Bu sorunumuz hala çözülmedi. Çok acil bir şekilde barınma sorununa çözüm bulmalarını istiyorum" dedi. 

"ACİL ÇADIR İSTİYORUZ"

Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel ise "Kahramanmaraş’tan çok daha fazla hissettik. Şu an elektrik yok. İnsanların çığlıkları arasında koordine etmeye çalışıyoruz. Enkaz altında kalanları Valiliğe bildiriyoruz, müdahale etmeye çalışıyoruz. Durum facia. Maraş depremini üçe katlayan bir depremdi. Kötü durum. İnsanların can hıraş feryatları var. Acil çadır istiyoruz. Burası metropol değil, taşra. Kimse evini, ahılı bırakıp gitmez. Çadırkent kuracağımıza millete çadır versek daha iyi olacağını düşünüyorum" diye konuştu. 

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