Hatay'daki artçı depremlerin ardından liderlerden mesaj: Dualarımız, yeni kayıpların yaşanmaması için

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde, saat 20.07'de merkez üssü Samandağ'da 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini açıkladı. Bölgede bulunan gazeteciler, bazı binaların yıkıldığını aktardı. AFAD, "Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 cm’e kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir." açıklamasıyla tsunami uyarısı yaptı.

Hatay'da art arda gerçekleşen iki artçı depremin ardından liderler sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Hatay’da peş peşe yaşanan, çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, yeni kayıpların yaşanmaması için." ifadelerini yazdı.

İyi Parti lideri Akşener de, "Yaralarımız bu kadar derin, acılarımız bu kadar tazeyken her sarsıntı haberinde yeni bir üzüntü yaşıyoruz. Hatay’da gerçekleşen deprem dolayısıyla milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; Can ve mal kaybı yaşanmamasını diliyorum. Rabbim aynı acıları bir daha yaşatmasın…" diye yazdı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Hatay'da gerçekleşen artçı depremlerin ardından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş Olsun Hatay. Hatay'da meydana gelen iki yeni depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yeni can kayıplarımızın olmamasını temenni ediyoruz. Rabbim ülkemizi, milletimizi her türlü afetten korusun." dedi.

"GEÇMİŞ OLSUN"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Az önce Hatay’da olan ve çevre illerde de şiddetle hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, can kaybı yaşanmamasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

"DUAMIZ CAN KAYBI YAŞANMAMASI"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Yüreğimiz Hatay’da! Merkez üssü Hatay olan ve birçok çevre ilimizi de etkileyen bir deprem daha meydana geldiğini endişeyle öğrendim. Duamız, herhangi bir can kaybı yaşanmamış olması. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

"YETERİNCE ACI YAŞADIK"

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Yüreğimiz Hatay’da! Pazarcık Depremi’nin ardında etkili artçı depremler meydana geliyor… Yeterince acı yaşadık; duamız daha fazla acılar yaşamayalım!” ifadelerini kullandı.