AFAD ve Kandilli tsunami uyarısını geri çekti

Kahramanmaraş'ta15 gün önce meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki büyük deprem sonrası bugün Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04'te 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden üç dakika sonra saat 20.07'de ise bu kez Samandağ'da, AFAD verilerine göre 5.8 büyüklüğünde ikinci bir deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi Hatay'daki 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremlerin ardından deniz seviyesinde yükselme riskine karşı sahil şeridinden uzak durulması uyarısında bulundu.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından ilgili ekiplerin teyakkuz halinde olduğu ve gelen ihbarlara hızla müdahale edildiği belirtildi.

Saha tarama çalışmalarının devam ettiği aktarılan paylaşımda, "Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 santimetreye kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir" uyarısı yapıldı.

UYARI GERİ ÇEKİLDİ

Daha sonra açıklamasını güncelleyen AFAD, "Hatay merkezli meydana gelen depremlerin ardından @Kandilli_info uyarısı üzerine tedbir amaçlı verilen deniz seviyesi yükseltisine yönelik uyarı @Kandilli_info ile yapılan değerlendirmeler sonucunda kaldırılmıştır" diyerek uyarıyı iptal etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kandilli Rasathanesi'nin de uyarıyı geri çektiğini açıkladı.