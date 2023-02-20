İnşaat Mühendisleri Odası'nı hedef gösteren MHP'li vekil depreme canlı yayında yakalandı

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, canlı yayında depreme yakalandı. Kaşıkçı o anlarda koşarak bölgeden uzaklaştı

Son Güncelleme:

Kahramanmaraş merkezli büyük yıkıma neden olan depremlerin 15. gününde 6.4 ve 6.e büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde gerçekleşti. Çevre illerde de hissedilen 6,4 büyüklüğündeki deprem, 16,7 kilometre derinlikte oldu.

Birçok kişi depreme hazırlıksız olarak yakalandı. İki yıl önce İnşaat Mühendisleri Odası'nı hedef gösteren MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı Bengü Türk TV'de canlı yayın konuğuyken depreme yakalandı. Kaşıkçı'nın depremi hissettiği anda koşarak ayrıldığı görüldü. 

NE OLMUŞTU?

MHP'li Lütfi Kaşıkçı, 9 Haziran 2021'de TBMM'de düzenlediği basın toplantısında üyesi olduğu TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası yönetiminin "dar kadro tarafından ele geçirildiğini", "HDP çizgisinde olduklarını", "kendileri gibi düşünmeyen farklı seslere karşı tahammülsüz yaklaşım sergilediklerini" ve "mobbing yaptıklarını" iddia etmişti. 

Kaşıkçı açıklamasında " ‘Bölücülere nefes olan nefesinizi kesene kadar (mecaz) sizlerle mücadeleme devam edeceğim. Vatansever meslektaşlarımıza açtığınız her soruşturma için sizi pişman edeceğim’ demişti.

Son Güncelleme:
Emekli Orgeneral Şener Eruygur hayatını kaybetti Emekli Orgeneral Şener Eruygur hayatını kaybetti
Ümit Özdağ depreme canlı yayında yakalandı Ümit Özdağ depreme canlı yayında yakalandı
Herkes isyan edince FOX TV ve Star TV apar topar yayından aldı Herkes isyan edince FOX TV ve Star TV apar topar yayından aldı
Yargı dizisinden bir kötü haber daha.. Seyirciler hüsrana uğradı Yargı dizisinden bir kötü haber daha.. Seyirciler hüsrana uğradı
ÇOK OKUNANLAR
Kemal Özkiraz'dan Cumhur İttifakı'na dört kötü haber: CHP açık ara birinci parti olacak Kemal Özkiraz: CHP açık ara birinci parti olacak
Demirtaş: Acun'un canının sağlığı için yuvarlanan 50 milyon var ya... Demirtaş: Acun'un canının sağlığı için yuvarlanan 50 milyon var ya...
Yeni Çamoluk Otomotiv, ikinci el araç ilanlarına damga vurdu Yeni Çamoluk Otomotiv, ikinci el araç ilanlarına damga vurdu
Meclis'in verdiği ara uzadı, EYT'de planlar değişti Meclis'in verdiği ara uzadı, EYT'de planlar değişti
Christian Atsu'nun cenazesi ülkesine getirildi Christian Atsu'nun cenazesi ülkesine getirildi