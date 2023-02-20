İnşaat Mühendisleri Odası'nı hedef gösteren MHP'li vekil depreme canlı yayında yakalandı

Kahramanmaraş merkezli büyük yıkıma neden olan depremlerin 15. gününde 6.4 ve 6.e büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde gerçekleşti. Çevre illerde de hissedilen 6,4 büyüklüğündeki deprem, 16,7 kilometre derinlikte oldu.

Birçok kişi depreme hazırlıksız olarak yakalandı. İki yıl önce İnşaat Mühendisleri Odası'nı hedef gösteren MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı Bengü Türk TV'de canlı yayın konuğuyken depreme yakalandı. Kaşıkçı'nın depremi hissettiği anda koşarak ayrıldığı görüldü.

NE OLMUŞTU?

MHP'li Lütfi Kaşıkçı, 9 Haziran 2021'de TBMM'de düzenlediği basın toplantısında üyesi olduğu TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası yönetiminin "dar kadro tarafından ele geçirildiğini", "HDP çizgisinde olduklarını", "kendileri gibi düşünmeyen farklı seslere karşı tahammülsüz yaklaşım sergilediklerini" ve "mobbing yaptıklarını" iddia etmişti.

Kaşıkçı açıklamasında " ‘Bölücülere nefes olan nefesinizi kesene kadar (mecaz) sizlerle mücadeleme devam edeceğim. Vatansever meslektaşlarımıza açtığınız her soruşturma için sizi pişman edeceğim’ demişti.