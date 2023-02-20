Emekli Orgeneral Şener Eruygur hayatını kaybetti
Emekli Orgeneral Şener Eruygur(82), çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.
Ergenekon davasında tutuklanan Orgeneral Şener Eruygur hayatını kaybetti.
Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün haberine göre cezaevinde merdivenden düşüp beyin kanaması geçiren Eruygur, o günden itibaren sağlığını kaybetmişti.
81 yaşındaki Eruygur çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.
Eruygur, Salı günü Selimiye Camii’nde kılınacak öğlen namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.