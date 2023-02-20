Hatay için uyarıda bulanan Naci Görür: Adana ve Kıbrıs'ta risk var

Prof. Dr. Naci Görür, Hatay'da art arda gelen depremler için de uyarıda bulunmuştu. Görür, "Hatay ve Adana yöresi hassas hale geldi" demişti. Görür, Hatay depremine ilişkin olarak "Bundan sonrası için sırada Adana ve Kıbrıs'ta da benzer büyüklükte bir deprem riski var" dedi.

Hatay için uyarıda bulanan Naci Görür: Adana ve Kıbrıs'ta risk var

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş'taki iki depremden sonra yaptığı değerlendirmede, "Hatay'ın ölü fay kesimlerinde bir stres transferinin olabileceğini, oralara bir yük geldiğini düşünüyorum. Oralarda özenli ve dikkatli olmak lazım" uyarısında bulunmuştu.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Hatay'daki depremlerin ardından Görür ile görüştüğünü açıklayarak "Az önce Naci Görür'le konuştum, 'Günlerdir uyardığımız Kahramanmaraş depremi sonrası Hatay ve Adana'da beklenen depremin Hatay bölümü bu akşam gerçekleşti. Bundan sonrası için sırada Adana ve Kıbrıs'ta da benzer büyüklükte bir deprem riski var." dediğini aktardı. 

HATAY İÇİN UYARMIŞTI

Naci Görür daha önce Hatay için şunları söylemişti: 

"Çevredeki faylarda belirli bir stres transferi olabilir. Bu depremlerden sonra Hatay ve Adana yöresinin daha hassas hale geldiğini düşünüyorum. Adana havzasında Doğu Anadolu fay kuşağının devamı gibi düşünülen, orada da irili ufaklı faylar var, Hatay'ın ölü fay kesimlerinde bir stres transferinin olabileceğini, oralara bir yük geldiğini düşünüyorum. Oralarda özenli ve dikkatli olmak lazım ama onun dışında büyük ölçüde Doğu Anadolu fayı enerjisini boşalttı ve azalttı.

Tıpkı Kuzey Anadolu fayı gibi. Bundan sonra büyük ölçüde o faylarda bir rahatlama olacaktır. Uzun dönem büyük depremler meydana gelmeyecektir ama dediğim yerlerde de dikkatli olmamız gerekiyor. Bizim endişe ettiğimiz yerler Bingöl ile Karlıova arasında, Doğu Anadolu fayının en Kuzey Doğu ucunda bir kesim var. Orada en son deprem 1766 gibi oldu, oradan endişe ediyoruz. Bu Maraş fayından dolayı, Hatay ve Adana havzası kesiminde dikkatli olmamız lazım." 

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