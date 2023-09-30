Sağlık Bakanlığı 'Profesör Kabus'u soruşturma izni vermemiş! 'Yerindelik ve bilimsellik' vurgusu

Sağlık Bakanlığı'nın, 'Profesör Kabus' hakkında soruşturmaya izin vermediği ortaya çıktı. Kararın gerekçesinde ise 'yerindelik ve bilimsellik' vurgusu yapıldı.

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Sağlık Bakanlığı 'Profesör Kabus'u soruşturma izni vermemiş! 'Yerindelik ve bilimsellik' vurgusu

Kamuoyunda ‘Profesör Kabus’ olarak bilinen ve çocukları manipüle ederek ailelerini suçlattırdığu iddiasıyla tutuklanan Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu hakkında Sağlık Bakanlığı’nın soruşturmaya izin vermediği ortaya çıktı.

Gazeteci Timur Soykan’ın gündeme getirdiği Zoroğlu, hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. 10Haber’den Hazar Dost’un haberine göre, Zoroğlu hakkında temmuz ayında Sağlık Bakanlığı’ndan benzer iddialarla soruşturma izni istendi. Sağlık Bakanlığı'ndan soruşturma izninin talep edildiği dosyada, Zoroğlu’nun hastalarıyla olan konuşmalarının etikten uzak olduğu vurgulandı. Dosyada, Zoroğlu’nun çocuklarına ketamin ve başka uyuşturucu maddeler vererek tedavi uyguladığı bildirildi.

Dosyada başka hastanelerde çalışan hekimler tarafından bir kez daha incelenen çocukların, Zoroğlu’nun yönlendirici sorular sorduğu yönünde beyanları olduğu da aktarıldı.

YERİNDELİK VE BİLİMSELLİK VURGUSU YAPILDI

Sağlık Bakanlığı'nın ise Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu’nun eylemlerinin "yerindelik, bilimsellik ve özen yükümlülüklerinin yerine getirildiği" gerekçesiyle reddederek soruşturmaya izin vermediği belirlendi.

Bakanlığın soruşturma iznini reddetme gerekçesinde ise şu ifadelere yer verildi:

"Bütün bilgi, belge ve alınan ifadelerin incelenerek birlikte değerlendirilmesi sonucunda hekimlik mesleğinin icrası kapsamında yapılan muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin işlem ve uygulamalarda Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu’nun eyleminin hastanın zikredilen tüm müracat ve tedavilerinde yerindelik, bilimsellik ve özen yükümlülüklerinin yerine getirildiği düşünüldüğünden."

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Çocuk Sağlık Bakanlığı
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