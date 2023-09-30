İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Bisiklet Turu etkinliği nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

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İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB), yapılan açıklamada, 1 Ekim Pazar günü düzenlenecek Tour Of Istanbul etkinliği sebebiyle 07.00-12.30 saatlerinde trafiğe kapalı olup kademeli olarak açılacak yollar şöyle sıralandı:

"Sultanahmet Meydanı-Kennedy Caddesi-Galata Köprüsü-Eminönü-Beşiktaş yolu, Barbaros Bulvarı-15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu geçisi-Kızıltoprak-15 Temmuz Şehitler Köprüsü/Kadıköy çıkışı K16 yolu-Caddebostan ve Çetin Emeç Bulvarı'nın ilişkili yolları."

Kaynak: AA

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