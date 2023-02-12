Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Küçük çocuk enkazdan 150 saat sonra kurtarıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli büyük depremler sonrasında yürütülen arama kurtarma çalışmalarında bir çocuğun 150. saatte kurtarıldığını açıkladı.

Son Güncelleme:

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ  ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’nin gözü, arama - kurtarma çalışmalarına çevrildi.

KÜÇÜK KIZ ÇOCUĞU 150 SAAT SONRA ENKAZDAN KURTARILDI 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından yıkılan evlerinde enkaz altında kalan ve 150 saat sonra sağ olarak çıkarılan küçük bir kızın videosunu paylaştı.

Kurtarma ekipleri, depremin etkilediği şehirlerde çalışmalarını sürdürüyor. Kurtarma ekiplerince 7. gün 150. saatte kurtarılan küçük kız ambulansla sağlıklı olarak hastaneye kaldırıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "Az önce ekipler tarafından kurtarıldı. Umut hep var" notuyla o görüntüleri paylaştı.

 
 
Son Güncelleme:
Fatih’te el freni çekilmeyen otomobil çarptığı evin duvarını yıktı Fatih’te el freni çekilmeyen otomobil çarptığı evin duvarını yıktı
THY'den bileti olan üniversite öğrencilerine iade ve değişim hakkı THY'den bileti olan üniversite öğrencilerine iade ve değişim hakkı
Fazıl Say: Sadece Külliye'de on bin depremzede barınabilir, şimdi değil de ne zaman? Fazıl Say: Külliye'de on bin depremzede barınabilir
İkiyüzlü 3 burç insanı! İnsanı çileden çıkarır ve her şeyi deşifre ederler İkiyüzlü 3 burç insanı! İnsanı çileden çıkarır ve her şeyi deşifre ederler
Malatya’da depremi yaşayan depremzede o anları anlattı Malatya’da depremi yaşayan depremzede o anları anlattı
Çağatay Ulusoy kimsenin yapamadığını yaptı! Böylesi bir ilk Çağatay Ulusoy kimsenin yapamadığını yaptı! Böylesi bir ilk
ÇOK OKUNANLAR
İhmalin faturası büyük: Borsada deprem yağması nasıl gerçekleşti? Borsada deprem yağması nasıl gerçekleşti?
63 saat sonra kurtarılan genç, enkaz altında yaşadıklarını kayda almış 63 saat sonra kurtarılan genç, enkaz altında yaşadıklarını kayda almış
Deprem bölgesindeki tarihi yapılar ne durumda? Deprem bölgesindeki tarihi yapılar ne durumda?
17 Ağustos depreminde bir kişinin bile yaralanmadığı Tavşancıl'ın hikayesi 17 Ağustos depreminde bir kişinin bile yaralanmadığı Tavşancıl'ın hikayesi
Tepki üstüne tepki yağmıştı. Beren Saat sonunda konuştu Tepki üstüne tepki yağmıştı. Beren Saat sonunda konuştu