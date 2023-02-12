Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Küçük çocuk enkazdan 150 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’nin gözü, arama - kurtarma çalışmalarına çevrildi.

KÜÇÜK KIZ ÇOCUĞU 150 SAAT SONRA ENKAZDAN KURTARILDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından yıkılan evlerinde enkaz altında kalan ve 150 saat sonra sağ olarak çıkarılan küçük bir kızın videosunu paylaştı.

Kurtarma ekipleri, depremin etkilediği şehirlerde çalışmalarını sürdürüyor. Kurtarma ekiplerince 7. gün 150. saatte kurtarılan küçük kız ambulansla sağlıklı olarak hastaneye kaldırıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "Az önce ekipler tarafından kurtarıldı. Umut hep var" notuyla o görüntüleri paylaştı.