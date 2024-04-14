Sabah yazarı Bodrum, Çeşme ve Ayvalık'taki fiyatları paylaştı: "Hepimizi şoke edecek kadar yüksek"

Türkiye, Ramazan Bayramı tatiliyle birlikte bahar-yaz sezonunu açtı. Turistik kentlerde yoğunluk yaşanırken yıllardır eleştirilen yeme-içme fiyatları da gündemdeki yerini korumayı sürdürdü.

Sabah yazarı Ömer Karahan, dünyadan da çok fazla turist ağırlayan gözde tatil beldeleri Bodrum, Çeşme ve Cunda Adası'ndaki yeme-içme fiyatlarını aktararak, "Gerçekten de hepimizi şoke edecek kadar yüksekti." yorumunu yaptı.

Sabah yazarı Karahan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bodrum Bitez'de çok da şaşaalı olmayan bir yerde altı kişi kahvaltı ediyor. Serpme kahvaltı geliyor ancak sonrasında gelen hesap ile kahvaltının tüm gündemi değiştiriyor. Kahvaltı için gelen hesap 14 bin lira... Yani kişi başı 2 bin 500 lira... Masadakilerden biri gelen hesap üzerine "Buraya geleceğimize bu fiyata Yunanistan'ın en ünlü şarkıcısı Antonis Remos'u dinler, yemek yer dönerdik" tespitinde bulunuyor. Bodrum demişken oradan devam edelim. Bodrum'un merkezinde çay 90 lira, kaşarlı tost ve portakal suyu ikilisiyse 850 lira, yeşil salata 600 lira...

Ayvalık Cunda'dayız... Çok da özel olmayan, milli fast-food'umuz tavuk-pilavcıya gittiniz... Elde tabakta tavukpilav yerseniz 250 lira, oturup sandalyede yerseniz 400 lira ödemek durumundasınız. Bir diğer olmazsa olmaz rota Çeşme... Birçok ürün pahalılık ile öne çıkıyor ama çılgınlığı anlatmak için en düz ve başlangıç bir ürünü size söylemek istiyorum. Erişte türü makarna, oldukça basit bir tabak 880 lira... Kapadokya'da da balon fiyatı 300 Euro yani 10 bin 500 lira..."