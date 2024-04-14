13 ilde sağanak yağmur: Yurt genelinde sıcaklıklar artıyor
Adana, Antalya, Hatay, Mersin, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars, Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa'da gök gürültülü sağanak bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmaya devam etmesi de bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Malatya ve Ordu çevreleri ile sabah saatlerinde Samsun'un doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yurdun batısının iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi beklenmektedir.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun güneydoğu kesimleri ile gece saatlerinde marmara'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Marmara, Güney Ege, İç Anadolu'nun güneyi ve Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
BÖLGELERDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde güney ve doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin batısında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) rüzgar bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in doğususunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) rüzgar bekleniyor.
ADANA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam il geneli, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 24°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) rüzgar bekleniyor.
ANKARA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Ordu çevreleri ile sabah saatlerinde Samsun'un doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.
AMASYA °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, doğu kesimleri sabah saatlerinde sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Malatya çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı