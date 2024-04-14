13 ilde sağanak yağmur: Yurt genelinde sıcaklıklar artıyor

Adana, Antalya, Hatay, Mersin, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars, Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa'da gök gürültülü sağanak bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmaya devam etmesi de bekleniyor.

13 ilde sağanak yağmur: Yurt genelinde sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Malatya ve Ordu çevreleri ile sabah saatlerinde Samsun'un doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yurdun batısının iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi beklenmektedir.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun güneydoğu kesimleri ile gece saatlerinde marmara'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Marmara, Güney Ege, İç Anadolu'nun güneyi ve Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde güney ve doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin batısında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) rüzgar bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in doğususunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) rüzgar bekleniyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam il geneli, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 24°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) rüzgar bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Ordu çevreleri ile sabah saatlerinde Samsun'un doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, doğu kesimleri sabah saatlerinde sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Malatya çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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