Greenpeace uyarmıştı: Ege'de asbest tehlikesi artıyor, İtalyan donanma gemileri demir attı

İtalyan donanmasına ait üç denizaltı Aliağa açıklarına demirledi. Denizaltıların asbest ve zehirli kimyasal madde barındırma riski dikkat çekti.

Greenpeace uyarmıştı: Ege'de asbest tehlikesi artıyor, İtalyan donanma gemileri demir attı

İtalyan donanmasına ait üç denizaltı zehirli kimyasal madde barındırma riskiyle İzmir, Aliağa açıklarına demirledi. Greenpeace'in "Zehir gemileri" olarak nitelendirdiği bu denizaltılar, bölgede ciddi çevre felaketlerine yol açabilir.

İtalyan donanmasına ait iki devriye gemisi, iki firkateyn ve üç denizaltı, İzmir'in Aliağa ilçesindeki gemi söküm tesislerine ulaştı. Deniz araçlarının söküm hazırlıkları başlarken, tehlikeli madde envanter raporları (IHM) hala kamuoyuyla paylaşılmadı. Greenpeace İtalya, yapılan işlemlerin çevresel etki değerlendirmesi olmadan yürütüldüğünü ve söküm işleminin gerçekleştiği tersanenin Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uymadığını ifade etti.

AB, REDDEDİYOR

Cumhuriyet'ten Yusuf Körükmez'in haberine göre, Aliağa’da asbest yönetimi işçi sağlığı ve güvenliği konusunda ciddi düzensizliklerin olduğu vurgulandı. Avrupa Birliği standartları nedeniyle birçok ülkenin sökümünü reddettiği deniz araçları için İtalya Savunma Sanayi Ajansı’nın düzenlediği ihaleyi 1.7 milyon avroya Ege Çelik adlı şirket almıştı.

22 gemi söküm tesisi bulunan Aliağa’da son 5 yılda 714 gemi sökümü yapıldı. Bu gemilerden çıkan 241 ton asbest Aliağa’da bertaraf edildi. Gemi söküm tesisleri, hurda gemilerin sökümü sürecinde yaşanan kirlilikle gündeme gelmişti.

Bu gemilerdeki asbest ve tehlikeli maddeler özellikle Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı’nın listesinde “kesin kanserojen” tanımlaması ile 1. grupta yer alıyor.

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