Beyaz Saray yetkilisi: Biden, Netanyahu'ya İsrail'in İran'a karşı saldırı düzenlemesini desteklemeyeceğini söyledi

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya İsrail'in İran'a yapacağı bir karşı saldırıya destek vermeyeceğini söylediği aktarıldı.

T24'te yer alan habere göre, Tahran'ın İsrail'e hava saldırısı başlatmasının ardından ABD de İran dron ve füzelerinin düşürülmesinde İsrail'e havadan destek verdi. Saldırı büyük oranda püskürtülmesinin ardından pazar sabah saatlerinde Biden ve Netanyahu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Axios'a konuşan bir Beyaz Saray kaynağına göre Biden, Netanyahu'ya "Bir zafer elde ettin. Fazlasını zorlama" dedi.

Yetkilinin aktardığına göre Biden, Netanyahu'ya ABD'nin İran'a karşı yapılacak hiçbir saldırıya katılmayacağını ve destek vermeyeceğini söyledi. Netanyahu'nun buna "Anlıyorum" diye yanıt verdiği ifade edildi.

Axios'a konuşan bir İsrailli yetkilinin aktardığına göre ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant'tan bir karşı saldırı yapma kararı alırlarsa kendilerine haber vermelerini istedi.

Habere göre ABD yetkilileri, İsrail'in İran'ın saldırısına vereceği bir karşılığın çok ağır sonuçları olacak bir bölgesel savaşı tetiklemesinden korkuyor.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon konuşmasından kısa süre sonra bir açıklama yayımladı ve İran'ın saldırısını "en ağır şekilde" kınadı.

Biden, bölgede konuşlu ABD kuvvetlerinin İsrail'in neredeyse tüm dron ve füzeleri düşürmesine yardımcı olduğunu belirtirken İsrail'in güvenliğine bağlılıklarını bir kez daha teyit etti.

ABD kuvvetleri veya tesislerine bir saldırı yapılmadığını vurgulayan Biden, "yine de tüm tehditlere karşı gözlerinin açık olduğunu" belirtti.

İran, nisan ayında Şam'daki konsolosluklarına gerçekleştirilen saldırıya karşılık olarak pazar sabahı İsrail'e karşı saldırı düzenledi. Tahran, İsrail'e yüzlerce füze ve insansız hava aracı gönderirken, İsrail ABD ve Britanya gibi müttefiklerinin de desteğiyle çoğunu topraklarına ulaşmadan düşürmeyi başardı.

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, saldırının 1 Nisan'daki İsrail saldırısına karşı "meşru müdafaa" olarak düzenlendiğini söylerken, Tel Aviv'in karşılık vermemesi durumunda başka saldırı düzenlemeyeceklerinin sinyalini verdi. Tahran'ın Daimi Temsilciliği, "Meselenin sonuçlandığı düşünülebilir. Ancak İsrail rejiminin bir hata daha yapması durumunda İran'ın tepkisi çok daha sert olacaktır. Bu, İran ile haydut İsrail rejimi arasındaki, ABD'nin UZAK DURMASI GEREKEN bir çatışmadır!” ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, İran'ın saldırıda 200'den fazla dron, balistik füze ve seyir füzesi kullandığını ifade etti.