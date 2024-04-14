Saldırının ardından İran'dan BM'ye mektup: Tahran bölgede çatışma istemediğine dair istikrarlı duruşunu teyit eder

Tahran, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güvenlik Konseyi Başkanı Vannessa Frazier'a gönderdiği mektupta İran'ın İsrail'e saldırısının "makul" olduğunu ve "meşru müdafaa" kapsamına girdiğini savundu.

T24'te yer alan habere göre, İran mektupta BM Güvenlik Konseyi'nin, İsrail'in 1 Nisan'da Şam'daki İran konsolosluğuna yapılan saldırıyı kınamamasını eleştirdi.

İran'ın BM Daimi Temsilciliği mektupta da ilk açıklamasında yaptığı gibi BM’nin meşru savunmaya ilişkin 51. Maddesi'ne işaret ederek hedeflerinin gerilimi tırmandırmak olmadığını ifade etti.

Mektupta, "BM'nin sorumluluk sahibi bir üyesi olarak İran İslam Cumhuriyeti, BM antlaşmasında koruma altına alınmış amaç ve prensiplere, ve de uluslararası hukuka bağlıdır" ifadeleri kullanıldı.

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, "İran bir kez daha bölgede çatışma veya tırmanma istemediğine dair istikrarlı duruşunu teyit eder" yazdı.

Mektupta İran'ın yine de tüm tehditlere karşı vatandaşlarını ve çıkarlarını koruyacağı vurgulandı.

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ilk açıklamasında da saldırının 1 Nisan'daki İsrail saldırısına karşı "meşru müdafaa" olarak düzenlendiğini söylerken, Tel Aviv'in karşılık vermemesi durumunda başka saldırı düzenlemeyeceklerinin sinyalini verdi. Tahran'ın Daimi Temsilciliği, "Meselenin sonuçlandığı düşünülebilir. Ancak İsrail rejiminin bir hata daha yapması durumunda İran'ın tepkisi çok daha sert olacaktır. Bu, İran ile haydut İsrail rejimi arasındaki, ABD'nin UZAK DURMASI GEREKEN bir çatışmadır!” ifadelerini kullandı.