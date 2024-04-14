Avrupa ülkeleri, saldırının ardından İran'a tepki, İsrail'e destek gösterdi

İsrail'in Suriye'deki İran Büyükelçiliği'ne hava saldırı düzenlemesinin ardından İran Devrim Muhafızları, bu gece İsrail'e insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle saldırı başlattı. Avrupa ülkeleri, İran'a tepki gösteren açıklamalar yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, "İran rejiminin İsrail'e yönelik pervasız saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyorum. İran bir kez daha kendi arka bahçesinde kaos tohumları ekmeye niyetli olduğunu göstermiştir" ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin, İsrail'in de arasında olduğu "tüm bölgesel ortakların güvenliğini savunmaya devam edeceğini" vurgulayan Sunak, "Müttefiklerimizle durumu istikrara kavuşturmak ve gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için acilen çalışıyoruz. Kimse daha fazla kan dökülmesini istemiyor" dedi.

AVRUPA BİRLİĞİ: KABUL EDİLEMEZ

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "AB, İran'ın İsrail'e kabul edilemez saldırısını şiddetle kınıyor. Bu benzeri görülmemiş bir gerilim, bölgesel güvenliğe yönelik ciddi bir tehdittir" değerlendirmesinde bulundu.

FRANSA: İSRAİL'İN GÜVENLİĞİNE BAĞLIYIZ

Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne de İran'ın sert şekilde kınadıklarını söyledi. Sejourne, X hesabından yaptığı açıklamada, "Fransa, İran'ın İsrail'e karşı başlattığı saldırıyı en sert şekilde kınıyor" ifadelerine yer verdi.

"İran'ın attığı bu eşi benzeri görülmemiş adımla istikrarsızlaştırma eylemlerinde yeni bir eşiği aştığını" savunan Sejourne, Fransa'nın İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını yeniden dile getirdiğini ve bu ülkeyle dayanışma içinde olduğunu aktardı.

HOLLANDA: İRAN'I ŞİDDETLE KINIYORUZ

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, sosyal medya paylaşımında, Orta Doğu'daki durumun çok endişe verici olduğunu belirterek, "Bugün erken saatlerde Hollanda ve diğer ülkeler, İran'a İsrail'e saldırmaktan vazgeçmesi yönünde net bir mesaj gönderdi" dedi.

"Hollanda, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını şiddetle kınıyor. Olayların daha fazla tırmanmasının önlenmesi gerekiyor. Az önce Hollanda Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı ile son durum hakkında temasta bulunduk" diyen Rutte, gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Çekya Başbakanı Petr Fiala, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen de İran'a tepki gösteren ve İsrail'i destekleyen açıklamalar yaptı.

İTALYA: ENDİŞEYLE TAKİP EDİYORUZ

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İran'ın İsrail'e başlattığı saldırının ardından Orta Doğu'daki gelişmeleri dikkat ve endişeyle izlediklerini bildirdi. Tajani, "Orta Doğu'da yaşananları, dikkat ve endişeyle takip ediyoruz" ifadesini kullandı.

İtalya'nın, Tahran ve Tel Aviv büyükelçileriyle yakın temas halinde olduğunu belirten Tajani, "Başbakan ve Savunma Bakanı'yla da konuştuk. Hükümet, her türlü senaryoyu ele almaya hazırdır" yorumunu yaptı.

NE OLMUŞTU?

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in konsolosluğuna saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak" demişti.

ABD Başkanı Joe Biden da İran'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditleri karşısında Tel Aviv'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini belirtmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise "İran, topraklarından bize saldırırsa karşılık vereceğiz, İran'a saldıracağız" açıklamasını yapmıştı.

Bazı ülkeler, bölgede tırmanan gerilim üzerine vatandaşlarına İran ve İsrail'e seyahat etmeme tavsiyesinde bulunmuştu.

İran Devrim Muhafızları, büyükelçilik saldırısına misilleme olarak bu gece İsrail'e İHA ve füzelerle saldırı başlattığı açıkladı.